Immagine sacra, ritenuta non fatta da mano d uomo ma di origine miracolosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Immagine sacra, ritenuta non fatta da mano d uomo ma di origine miracolosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ACHEROPITA

Soluzione e Curiosità per: Immagine sacra ritenuta non fatta da mano d uomo ma di origine miracolosa La Sindone di Torino, nota anche come Sacra Sindone o Santa Sindone, è un lenzuolo di lino conservato nel Duomo di Torino, sul quale è visibile l'immagine di un uomo che porta segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e torture compatibili con quelli di un condannato alla crocefissione e descritti nella passione di Gesù. Molte persone identificano la vittima di tali torture con Gesù e il lenzuolo con quello usato per avvolgerne il suo corpo nel sepolcro. La parola "Acheropita" o "achiropita", dal Greco bizantino epta ("-" privativo + "eo-" = mano + un der. di "pe" = fare, produrre), significa "non fatto da mano (umana)". Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

