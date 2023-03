Gustoso pesce del Mediterraneo e dell Atlantico - Cruciverba

Salmo salar (Linnaeus, 1758), noto in italiano come salmone dell'Atlantico o semplicemente come salmone, è un pesce osseo d'acqua dolce e marina tipico dei mari temperati e freddi del nord Atlantico.

Il rospo o rana pescatrice (Lophius piscatorius) (Regolamento (CE) N. 1637/2001 e Regolamento (CE) N. 1638/2001 e Regolamento (CE) N. 1581/2004 e Regolamento (CE) N. 216/2009 e Regolamento (CE) N. 218/2009 e Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1251), conosciuto anche come coda di rospo, è un pesce appartenente alla famiglia Lophiidae.