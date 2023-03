Le gemelle in coppia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le gemelle in coppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PP

Soluzione e Curiosità per: Le gemelle in coppia I gemelli siamesi sono una coppia di gemelli identici uniti in una parte del corpo dalla nascita. Sigle Partito Pirata – partito politico presente in diversi paesi

– partito politico presente in diversi paesi Partido Popular – partito politico spagnolo

– partito politico spagnolo Partido Progressista – partito politico brasiliano

– partito politico brasiliano Partidul Popular – partito politico rumeno

– partito politico rumeno Pater Patriae – titolo onorario nella Roma antica

– titolo onorario nella Roma antica Pater putativus – indicato dalla sigla P.P. nei testi religiosi, appellativo di san Giuseppe

– indicato dalla sigla P.P. nei testi religiosi, appellativo di san Giuseppe per procurationem – per procura

– per procura Primo piano – tipo di piano di inquadratura

– tipo di piano di inquadratura Post produzione – l'ultima fase della produzione cinematografica

– l'ultima fase della produzione cinematografica Pre produzione – la prima fase del ciclo di vita di un prodotto

– la prima fase del ciclo di vita di un prodotto Progressione Personale – nello scautismo

– nello scautismo Polizia Penitenziaria – corpo di polizia italiano

– corpo di polizia italiano Power Point – programma di presentazioni di Microsoft Chimica PP – sigla DIN 7728 e 16780 del polipropilene

– sigla DIN 7728 e 16780 del polipropilene PPi – abbreviazione utilizzata per definire l'anione pirofosfato

– abbreviazione utilizzata per definire l'anione pirofosfato PP – abbreviazione per l'ormone: Polipeptide pancreatico

– abbreviazione per l'ormone: Polipeptide pancreatico Vitamina PP – niacina, sostanza appartenente al gruppo delle vitamine B Codici PP – codice FIPS 10-4 di Papua Nuova Guinea Ecclesiastici Pontifex Pontificum – "Pontefice dei pontefici", appellativo del papa

– "Pontefice dei pontefici", appellativo del papa Pastor Pastorum – "Pastore dei pastori", appellativo del papa

– "Pastore dei pastori", appellativo del papa Pater Patrum – "Padre dei padri", appellativo del papa

– "Padre dei padri", appellativo del papa papa – abbreviazione di PAPA (PA-PA sui sigilli papali più antichi) Etichettatura tessile PP – sigla della denominazione della fibra polipropilenica Fisica Catena pp – catena protone-protone Geologia p.p. – Pro Parte, es. Messiniano p.p. Musica p, pp o ancora ppp – annotazioni poste sotto al pentagramma, indicano rispettivamente piano, pianissimo e più che pianissimo come dinamica Urbanistica Piano Particolareggiato Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

