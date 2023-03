Il fiume che Bottego esploro... e battezzò - Cruciverba

Cristoforo Colombo (in latino: Christophorus Columbus; in spagnolo Cristóbal Colón; in portoghese Cristóvão Colombo; Genova, tra il 26 agosto e il 31 ottobre 1451 – Valladolid, 20 maggio 1506) è stato un navigatore ed esploratore italiano della Repubblica di Genova, attivo in Portogallo e in Spagna come capitano mercantile, tra i più importanti protagonisti delle ...

L'Omo (Omo Bottego nella cartografia italiana d'epoca coloniale) è un fiume dell'Etiopia.