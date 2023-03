Un famoso romanzo di Do stoevskij - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un famoso romanzo di Do stoevskij. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : L IDIOTA

Soluzione e Curiosità per: Un famoso romanzo di Do stoevskij L'idiota (in russo: ´, Idiót) è un romanzo di Fëdor Dostoevskij. Considerato uno dei massimi capolavori della letteratura russa, vuole rappresentare “un uomo positivamente buono”, un Cristo del XIX secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

