Estremamente resistente... del più noto metallo - Cruciverba

In chimica analitica un oligoelemento (dal greco: , oligos, poco) è un elemento presente in un campione con una concentrazione media inferiore a 100 parti per milione, o inferiore a 100 microgrammi per grammo.

La corona ferrea è un'antica corona che per secoli fu usata per la consacrazione di numerosi sovrani tra i quali i Re d'Italia. La Chiesa cattolica la ritiene una reliquia per via della tradizione che la voleva in parte realizzata con uno dei chiodi della crocifissione di Gesù.