Un eroina pucciniana - Cruciverba

Gianna Galli (Modena, 29 aprile 1935 – Monte Carlo, 22 dicembre 2010) è stata un soprano italiano, che ebbe una intensa carriera internazionale dal 1950 al 1970. Era specializzata nel repertorio di soprano lirico e particolarmente nota per i suoi ritratti di eroine pucciniane.

Liu Jo S.p.A. (resa graficamente come LIU•JO) è un'azienda di abbigliamento italiana fondata nel 1995 dai fratelli Marco e Vannis Marchi a Carpi, in provincia di Modena, distretto italiano d'eccellenza per la maglieria. Il nome Liu Jo deriva dai soprannomi che usavano Marco Marchi (Jo) e una sua compagna di gioventù (Liu).