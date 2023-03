Li emette il neonato - Cruciverba

Il meconio è il termine utilizzato per descrivere le prime feci di un neonato. Diversamente dalle feci tardive, il meconio è costituito dal materiale ingerito dal feto durante la vita intrauterina: liquido amniotico, cellule epiteliali intestinali, muco, bile e acqua. È sterile, inodore, di consistenza vischiosa e colorito bruno-verdastro. Normalmente, la maggior parte dei neonati a termine emette meconio nella prime 24 ore di vita. La ritardata emissione del meconio oltre le prime 48 ...

Vagit Jusufovic Alekperov (in russo: , in azero: Vahid Yusuf oglu lkbrov; Baku, 1º settembre 1950) è un imprenditore russo-azero, presidente della più grande azienda petrolifera russa e seconda al mondo per riserve, la LUKoil, dal 1993 al 2022. In precedenza è stato il primo a ricoprire la carica di viceministro dell'industria petrolifera e del gas dell'URSS (1991-1992).