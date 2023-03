Edificio per le cure dei malati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio per le cure dei malati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSPEDALE

Soluzione e Curiosità per: Edificio per le cure dei malati L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è un presidio ospedaliero italiano di proprietà della Santa Sede. Si tratta infatti di una zona extraterritoriale della Santa Sede. L'ospedale (dal latino hospitale; hospitalia erano chiamate le stanze destinate agli ospiti), altresì detto nosocomio (dal greco s, nósos, "malattia" e µe, komeîn, "curare"), è un'istituzione per l'assistenza sanitaria, il ricovero e la cura dei pazienti. Può essere costituita da un complesso di edifici e strutture in cui personale specializzato fornisce trattamenti per curare pazienti affetti da malattie allo stadio acuto oppure trattamenti di analisi e prevenzione medica o infine di convalescenza o rieducazione fisica. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

