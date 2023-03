Il doppio di III - Cruciverba

Lupin III - Il castello di Cagliostro ( Rupan Sansei - Kariosutoro no shiro) è un film anime del 1979 diretto da Hayao Miyazaki. Il film segna l'esordio di Miyazaki come regista in un lungometraggio, dopo aver lavorato come animatore per la Toei Animation e la TMS Entertainment, dirigendo quindici episodi de Le avventure di Lupin III e due episodi della seconda serie.

Sigle

Valutazione di incidenza

Ventilazione dell'IVA

Codici

VI – codice vettore IATA di Volga-Dnepr

vi – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua vietnamita

VI – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Vergini Americane

VI – vecchio codice ISO 3166-2:AU di Victoria (Australia)

VI – codice ISO 3166-2:BY del voblast di Vitebsk (Bielorussia)

VI – codice ISO 3166-2:ES di Álava (Spagna)

VI – codice ISO 3166-2:LA della provincia di Vientiane (Laos)

VI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Vicenza (Italia)

VI – codice ISO 3166-2:TL del distretto di Viqueque (Timor Est)

VI – codice ISO 3166-2:US delle Isole Vergini Americane

Etichettatura tessile

VI – sigla della denominazione della fibra di viscosa

Informatica

.vi – dominio di primo livello delle Isole Vergini Americane

– dominio di primo livello delle Isole Vergini Americane vi – editor di testo nel sistema operativo Unix

– editor di testo nel sistema operativo Unix VI – Virtual Instrument, componente di LabVIEW

Musica

VI – album dei Circle Jerks del 1987

– album dei Circle Jerks del 1987 VI – album degli Onslaught del 2013

– album degli Onslaught del 2013 VI – album degli You Me at Six del 2018

– album degli You Me at Six del 2018 VI – EP de Le Vibrazioni del 2022

Trasporti

VI – targa automobilistica di Villaco (Austria)

Altro

Vi – area urbana della Svezia

– area urbana della Svezia VI – sei nel sistema di numerazione romano

Scala VI – scala del modellismo ferroviario

– scala del modellismo ferroviario Vi – campione giocabile nel videogioco League of Legends

Altri progetti