Dividevano l Austria, durante l impero, in Inferiore e Superiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dividevano l Austria, durante l impero, in Inferiore e Superiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ARCIDUCATI

Soluzione e Curiosità per: Dividevano l Austria durante l impero in Inferiore e Superiore L'Italia ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/i'talja/, ), ufficialmente Repubblica Italiana, è uno Stato membro dell'Unione europea, situato nell'Europa meridionale e occidentale, il cui territorio coincide in gran parte con ... L'Arciducato d'Austria (in tedesco Erzherzogtum Österreich) fu uno dei più importanti Stati all'interno del Sacro Romano Impero e nucleo della Monarchia asburgica, con capitale Vienna. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

