Il dittongo in piedi - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : IE

Soluzione e Curiosità per: Il dittongo in piedi La lingua romagnola (nome nativo lengua rumagnôla) è una lingua romanza appartenente al gruppo gallo-italico parlata nell'Italia settentrionale in Romagna, nella Repubblica di San Marino e nei comuni toscani (in modo promiscuo con il toscano) della Romagna toscana. Geografia Ie – villaggio della prefettura di Okinawa (Giappone) Sigle Iarnród Éireann – ferrovie irlandesi

– ferrovie irlandesi Internet Explorer – browser della Microsoft Codici IE – codice vettore IATA di Solomon Airlines

ie – codice ISO 639-2 alpha-2 dell'Occidental/Interlingue

IE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica d'Irlanda Informatica .ie – dominio di primo livello della Repubblica d'Irlanda

– dominio di primo livello della Repubblica d'Irlanda .ie – Estensione del file Impianto elettrico del software Progetto Integra sviluppato da Exel s.r.l. Altro Ie – classico sistema familiare giapponese

– classico sistema familiare giapponese i.e. – abbreviazione dell'espressione latina Id est (cioè)

(cioè) i.e. – abbreviazione di "Iniezione elettronica", utilizzata per alcune vetture Fiat negli anni 85-90 ed anche dall'Alfa Romeo e Lancia. Esempi: Uno Turbo i.e., Alfa 33 1.3 I.E. (da notare che l'Alfa utilizzava le lettere maiuscole) Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Il dittongo in piedi : dittongo; piedi; Il dittongo della sciarada Il dittongo di seguito Il dittongo di dietro Il dittongo in piazza Il dittongo di biasimo Rimettersi in piedi Tengono caldi i piedi dei montanari Gli acrobati che, stando supini, con i piedi eseguono esercizi di destrezza Lo spiedino tipico della cucina araba Ai piedi degli uomini Cerca altre Definizioni