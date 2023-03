Delimitato oppure specificato, stabilito - Cruciverba

Le zone a traffico limitato, note semplicemente come ZTL, in Italia, sono aree nelle quali viene limitato l'accesso a particolari categorie di veicoli, permanentemente oppure in determinate fasce orarie.

La dose definita giornaliera (in inglese defined daily dose, DDD) è l'unità di misura standard della prescrizione farmaceutica, definita dall'Organizzazione mondiale della sanità come la " dose di mantenimento giornaliera media di un farmaco utilizzato per la sua indicazione principale nell'adulto". Non deve essere scambiata per l'indice terapeutico, che definisce invece l'intervallo tra dose efficace e dose letale, o con il dosaggio definito dalla prescrizione medica.