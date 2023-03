La C di Coni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La C di Coni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMITATO

Soluzione e Curiosità per: La C di Coni Il Comitato olimpico nazionale italiano o CONI è l'organismo di governo dello sport in Italia. Comitato – ente di diritto privato previsto dal Codice civile italiano

– ente di diritto privato previsto dal Codice civile italiano Comitato – denominazione attribuita a taluni uffici ed organi collegiali

– denominazione attribuita a taluni uffici ed organi collegiali Comitato – territorio sotto la giurisdizione di un conte, sinonimo di contea

– territorio sotto la giurisdizione di un conte, sinonimo di contea Comitato – denominazione attribuita a taluni enti privati, pubblici o internazionali (ad esempio: Comitato elettrotecnico italiano, Comitato olimpico internazionale, Comitato Internazionale della Croce Rossa). Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «comitato» Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

