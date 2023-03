Come dire in mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come dire in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TRA

Soluzione e Curiosità per: Come dire in mezzo Mai dire Gol è stato un programma televisivo della Gialappa's Band trasmesso su Italia 1 dal 18 novembre 1990 al 25 febbraio 2001. Il programma era, all'inizio, l'applicazione al calcio della telecronaca comica e surreale già sperimentata dalla Gialappa's a Mai dire Banzai (per i filmati dello show giapponese Takeshi's Castle, per certi versi simile a Giochi senza frontiere) ma anche nelle telecronache delle vecchie partite dei mondiali a Mai dire ... Astronomia TrA – abbreviazione della costellazione del Triangolo Australe Codici TRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taramajima (Giappone)

TRA – codice identificativo del DME-P e dell'ILS pista 31L di Trapani/Birgi, radioassistenze per la navigazione aerea

tra – codice ISO 639-3 della lingua tirahi Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «tra» Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

