Col Tonchino e la Cocincina formò il Vietnam - Cruciverba

La storia del Vietnam copre un periodo di più di 2.700 anni. Le relazioni storiche più importanti del Vietnam sono avvenute con la Cina. La preistoria del Vietnam comprende resoconti leggendari su un regno conosciuto come Van Lang (III millennio a.C.) che comprendeva quelle che oggi sono la regione autonoma del Guangxi e la provincia di Guangdong, così come la parte settentrionale del Vietnam. In seguito, le dinastie cinesi governarono in Vietnam per la maggior parte del periodo che ...

L'Annam (in lingua vietnamita: An Nam; in lingua cinese: T, AnnánP, letteralmente "sud pacificato") è una regione storica situata nel territorio dell'odierno Vietnam. Nel corso dei secoli, l'entità politica ed il relativo territorio a cui il termine Annam ha fatto riferimento sono cambiati più volte. Viene considerato in Vietnam un termine dispregiativo che indica alcune di tali entità politiche del passato, in particolare il protettorato dell'Impero Cinese tra il 679 e il 939, e quello francese tra il 1883 e il 1945, rispettivamente nel centro-nord e nel centro dell'odierno Vietnam.