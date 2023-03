La capitale macedone - Cruciverba

Il Regno di Macedonia (in greco antico: aeda, Makedonìa) è stato un regno del mondo antico, che si trovava nella parte meridionale della Penisola balcanica; originariamente il suo territorio corrispondeva all'omonima regione collocata nella parte nord-orientale dell'antica Grecia tra l'Epiro a ovest, la Tracia a est, la Peonia a nord e la Tessaglia a sud.

Skopje (in macedone: , traslitterato: Skopje; in albanese Shkupi; in serbo-croato: , : “Skoplje”) è la capitale della Macedonia del Nord. Con i suoi 568210 abitanti è anche la città più popolosa del Paese.