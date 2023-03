È bagnata dal Dnepr - Cruciverba

Il Mar Nero (in ucraino: , Corne more; in russo: , Cërnoe more; in bulgaro: , Cerno more; in rumeno: Marea Neagra; in turco: Karadeniz; in georgiano: , Shavi zghva) o, più raramente, Mare Pontico (dal ...

Kiev (in ucraino: , traslitterato: Kyïv, , AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['kjiu]; in russo: , traslitterato: Kiev , AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ki(j)f]), chiamata storicamente anche Chiovia, è una città a statuto speciale dell'Ucraina, capitale e città più popolosa del paese nonché capoluogo dell'omonima oblast', dalla quale è amministrativamente indipendente.