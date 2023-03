Arnesi per sterrare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnesi per sterrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BADILI

Soluzione e Curiosità per: Arnesi per sterrare Il Pizzo Badile (3.308 m s.l.m. - piz Badile in romancio) è la cima più conosciuta dei monti della val Bregaglia, al confine tra l'Italia e la Svizzera. È situato fra la val Masino in provincia di Sondrio e la val Bondasca a nord, una valle laterale della val Bregaglia. La sua parete nord rappresenta una delle classiche pareti nord delle Alpi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

