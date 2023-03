Si aprono parlando, per fare digressioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si aprono parlando, per fare digressioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARENTESI

Soluzione e Curiosità per: Si aprono parlando per fare digressioni Le parentesi (dal greco pas, derivante dal verbo paetµ parentíthemi che significa "frappongo") sono una serie di simboli tipografici che servono a contenere altri caratteri; di ognuna esiste una versione di apertura ed una di chiusura: la prima è generalmente un'immagine dotata di convessità verso sinistra, mentre la seconda la possiede generalmente a destra. Nella lettura italiana esse non devono essere pronunciate, se non tramite la locuzione "tra parentesi"; in matematica invece si suole leggerle dicendo i loro nomi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

