In ansia dopo la prima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In ansia dopo la prima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : NS

Soluzione e Curiosità per: In ansia dopo la prima Il disturbo d'ansia è uno stato mentale caratterizzato da diverse forme di paura e di ansia anormale o patologica che si accompagnano spesso a manifestazioni psicosomatiche e che creano notevole disagio all'individuo. Sigle Name server

Narodna Stranka – Partito Popolare, partito politico montenegrino

– Partito Popolare, partito politico montenegrino Nasjonal Samling – partito politico norvegese

– partito politico norvegese Nederlandse Spoorwegen – ferrovie olandesi

– ferrovie olandesi Noi Sammarinesi – partito politico sammarinese Codici NS – codice FIPS 10-4 del Suriname

NS – vecchio codice ISO 3166-2:AU del Nuovo Galles del Sud (ora NSW)

NS – codice ISO 3166-2:CA della Nuova Scozia (Canada)

NS – codice ISO 3166-2:MD di Nisporeni (Moldavia)

NS – codice ISO 3166-2:MW di Nsanje (Malawi)

NS – codice ISO 3166-2:NI di Nueva Segovia (Nicaragua) Altro ns – simbolo del nanosecondo

nS – simbolo del nanosiemens

Ns – abbreviazione di nembostrato

NS – targa automobilistica di Novi Sad (Serbia) Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 24 marzo 2023

