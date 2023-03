Agire nell ombra - Cruciverba

Michelangelo, soprannominato Mike o Mikey, è uno dei quattro personaggi principali dei fumetti sulle Tartarughe Ninja e di tutti i media correlati. Michelangelo è il più agile dei quattro fratelli ma preferisce divertirsi piuttosto che allenarsi e si dimostra piuttosto immaturo; è noto per le sue battute, l'amore per lo skateboard, l'arguto ottimismo e, come i suoi fratelli, l'amore per la pizza. Di ...

Compagni di merende è un'espressione originata dalla deposizione dell'imputato Mario Vanni al processo per gli omicidi attribuiti al mostro di Firenze.