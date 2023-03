Le vocali di meno - Cruciverba

In fonetica, la vocale è un fono che ha come realizzazione prevalente un vocoide. La parola vocale deriva dal latino vocalis, che significa 'parlante', 'che parla', 'dotato di voce', 'sonoro'. Dal punto di vista articolatorio, una vocale è un suono prodotto mediante la vibrazione delle corde vocali, emesso senza frapporre ulteriori ostacoli al flusso dell'aria così fatto risuonare. Le vocali vengono classificate in base a tre parametri:

EO, noto anche come Hi-han, è un film del 2022 diretto da Jerzy Skolimowski.