Le vocali in giù - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in giù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IU

Soluzione e Curiosità per: Le vocali in giu La vocale anteriore semiaperta non arrotondata è un suono vocalico presente in alcune lingue. Il suo simbolo nell'Alfabeto fonetico internazionale è Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[], e l'equivalente simbolo X-SAMPA è E . IU (, AiyuLR, AiyuMR), pseudonimo di Lee Ji-eun (, , I Ji-eunLR, Yi Chi-unMR; Seul, 16 maggio 1993), è una cantautrice e attrice sudcoreana. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

