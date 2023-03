Lo si vince in maglia gialla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si vince in maglia gialla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TOUR

Soluzione e Curiosità per: Lo si vince in maglia gialla Giulio Ciccone (Chieti, 20 dicembre 1994) è un ciclista su strada italiano che corre per il team Trek-Segafredo. Professionista dal 2016, ha caratteristiche di scalatore e ha vinto tre tappe al Giro d'Italia (una nel 2016, una nel 2019 e una nel 2022), oltre alla classifica scalatori al Giro d'Italia 2019. È il quarto più giovane corridore di sempre a vincere una tappa al Giro d'Italia, dopo Fausto Coppi, Luigi Marchisio e Vito Taccone e il primo abruzzese ad aver ... Per tournée (dal francese tourner, girare) o tour (dall'inglese "giro"), si intende una serie di spettacoli o concerti dati in diverse località da parte di un artista, di una compagnia teatrale, di una compagnia di danza, di un gruppo musicale o di un'orchestra. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Lo si vince in maglia gialla : vince; maglia; gialla; Il vincenzo del ciclismo Il servizio vincente nel gioco del tennis Chi la vince si muove Scorre Tra le province di Parma e Reggio Scorre fra le province di Parma e di Reggio Emilia Il colore della maglia del Torino Si vince in maglia gialla Lavoro a maglia Come la maglia del campione del mondo nel ciclismo Pedalano per la maglia rosa Quella meteo può essere gialla, arancione o rossa Quella bianca è gialla Con il tempo, assume una colorazione giallastra Rosa gialla Si vince in maglia gialla Cerca altre Definizioni