È vietata su certi litorali - Cruciverba

Una spiaggia naturista è una spiaggia dove è consentito lo stato di nudità. Per il Naturismo infatti la nudità, suscitando un senso di comunione con la natura, può incoraggiare la difesa e la tutela degli ambienti naturali e il rispetto del prossimo e delle specie viventi. La nudità è quindi da vivere entro i limiti della morale pubblica: trasgressione, esibizionismo ed atti osceni (sessualità portata in pubblico) rimangono vietati. Le spiagge naturiste sono di solito interessate da ...

Il bagno, o fare il bagno, è l'immersione del corpo in acqua o in una soluzione acquosa a scopi igienici, terapeutici, rituali (abluzione) o ricreazionali. Il bagno può essere praticato ovunque ci sia presenza di acqua, in una vasca da bagno, così come in acque delimitate, laghi o in mare.