Un vecchio degno di venerazione in India - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un vecchio degno di venerazione in India. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SANTONE

Soluzione e Curiosit脿 per: Un vecchio degno di venerazione in India Gaio Giulio Cesare Augusto (in latino: Gaius Iulius Caesar Augustus; nelle epigrafi: C路IVLIVS路C路F路CAESAR路IIIVIR路RPC ; Roma, 23 settembre 63 a.C. 鈥 Nola, 19 agosto 14), nato come Gaio Ottavio Turino (Gaius Octavius Thurinus) e meglio conosciuto come ... Santone 鈥 cognome italiano

鈥 cognome italiano Angelo Santon猫 鈥 ingegnere e architetto italiano Definizione e Soluzione Aggiornata a gioved矛 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Un vecchio degno di venerazione in India : vecchio; degno; venerazione; india; Il pi霉 vecchio fra i colleghi vecchio parente ascendente Il pi霉 vecchio di due omonimi La Pola del vecchio cinema vecchio soldato Sdegnosa e orgogliosa Acceso dallo sdegno Lodevole, degno di considerazione e stima Provare turbamento e sdegno Il popolare Morandi cantante di Non son degno di te Un vecchio degno di venerazione in Oriente I resti dei Santi conservati con venerazione Il gruppo indiano che ha acquisito la Jaguar Variet脿 indiana di riso Uno Stato tra la Cina e l india Porto indiano sul Golfo del Bengala, oggi detto Chennai Cos矛 erano i dieci indiani di Agatha Christie Cerca altre Definizioni