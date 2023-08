La usano i Cinesi per fare gli spaghetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La usano i Cinesi per fare gli spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SOIA

Significato/Curiosità : La usano i Cinesi per fare gli spaghetti

La soia è un alimento ampiamente utilizzato dai cinesi per creare una varietà di piatti, tra cui non solo gli spaghetti, ma anche salsa di soia, tofu, latte di soia e molti altri prodotti. Gli spaghetti di soia, noti anche come vermicelli di soia, sono sottili fili di pasta traslucida fatti da farina di riso e amido di fagioli di soia. La soia è una fonte importante di proteine vegetali nella dieta cinese e offre anche numerosi benefici per la salute, inclusi i grassi salutari, vitamine e minerali. La sua versatilità e valore nutrizionale l'hanno resa una pietra angolare della cucina cinese.

