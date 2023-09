Si usa nei comparativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa nei comparativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PIÙ

Significato/Curiosita : Si usa nei comparativi

Al grado comparativo; in alcuni dialetti si trova talvolta un uso aggettivale (es. la meglio gioventù). provengono dal latino altri comparativi e superlativi... A questo titolo corrispondono più voci, di seguito elencate. questa è una pagina di disambiguazione; se sei giunto qui cliccando un collegamento, puoi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si usa nei comparativi : comparativi; Suffisso latino per i comparativi ; Il suffisso latino usato per i comparativi ; Suffisso latino per comparativi ; Suffisso latino usato per i comparativi ; Suffisso latino per formare i comparativi ;

