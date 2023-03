Uno dei Castelli Romani - Cruciverba

Con la denominazione Castelli Romani si indica l'intera area geografica, posta a sud-est della città di Roma, intorno ai Colli Albani, costituita da un insieme di paesi e cittadine, in parte del territorio del Latium Vetus, circondati dalla Campagna romana. Come ha ricostruito lo storico Giuseppe Tomassetti (1848-1911), la denominazione risale al XIV secolo quando molti abitanti di Roma, per sfuggire alle difficoltà economiche e politiche derivanti dalla Cattività avignonese, ...

Nemi (Nèmi, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'nmi/) è un comune italiano di 1 926 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale nel Lazio.