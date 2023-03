Unipol _, assicurazione - Cruciverba

UnipolSai è una compagnia assicurativa italiana operativa dal 2014 con sede a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, entro il primo semestre del 2023 il quartier generale si trasferirà a Milano in zona Porta Nuova dove si stanno ultimando i lavori della Torre UnipolSai. Operante nei rami Danni in particolare nell'R.C. Auto e Malattie e Vita, UnipolSai serve oltre 15,5 milioni di clienti, con una raccolta diretta di 13,3 miliardi di euro (di cui 7,9 nei Danni e 5,4 nel Vita) al 31 dicembre ...

Come lo sai (How Do You Know), è un film del 2010 scritto e diretto da James L. Brooks con Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson e Jack Nicholson (in quello che ad oggi è il suo ultimo film).