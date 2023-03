Una situazione del re negli scacchi - Cruciverba

Scacco al re, o più semplicemente scacco, è la locuzione che nel gioco degli scacchi indica il fatto che il re sia sotto minaccia di presa da parte di un pezzo avversario. Alla mossa seguente il giocatore il cui re è sotto scacco deve rimuovere la condizione: se nessuna mossa consentisse di fare ciò, lo scacco è detto matto e la partita termina con la vittoria dell'avversario.

In fluidodinamica uno stallo è una riduzione (critica) del coefficiente di portanza dovuto ad un aumento dell'angolo d'attacco di un profilo aerodinamico, come ad esempio un profilo alare, di una pala d'elica o di una girante di turbomacchina, oltre un valore critico specifico per ciascun profilo. Il valore minimo dell'angolo d'attacco per il quale si manifesta il fenomeno è chiamato angolo d'attacco critico; tale valore, che corrisponde al massimo del coefficiente di portanza, varia significativamente a seconda del particolare profilo o del numero di Reynolds che si prenda in esame. Un valore medio si aggira attorno ai 15°.