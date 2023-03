Una protesta in sordina - Cruciverba

Giuliano Ferrara (Roma, 7 gennaio 1952) è un giornalista, conduttore televisivo e politico italiano.

La gente mormora (People Will Talk) è un film di genere commedia-romantico del 1951 diretto da Joseph L. Mankiewicz e prodotto da Darryl F. Zanuck, tratto dall'opera teatrale di Curt Goetz, da cui derivò il film tedesco Doctor Praetorius del 1950. Distribuito dalla Twentieth Century Fox, il film è stato nominato per il premio Writers Guild of America per la migliore commedia americana.