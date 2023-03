Una persona... di marmo - Cruciverba

Il marmo Lasa (in tedesco Laaser Marmor) è un marmo molto duro, resistente anche alle intemperie che si estrae in Alto Adige in Italia.

Una statua (dal latino statua, '(cosa) che sta ferma', 'ritta', 'in piedi', da statuere, 'collocare', 'innalzare') è un'opera di scultura a tutto rilievo (o a tutto tondo) che può raffigurare un oggetto, una figura umana o animale, o un'entità astratta e idealizzata. Può essere realizzata in pietra, in marmo, in legno, in bronzo. In caso di successive gettate in metallo, il modello della statua può essere realizzato in gesso (anche plastica) o in cera.