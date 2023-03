Una non credente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una non credente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATEA

Soluzione e Curiosità per: Una non credente Vecchi credenti (in russo: "´" - starovery; oppure "´" - staroobrjadcy) è un movimento religioso russo che nel 1666-1667 si oppose alle scelte della gerarchia ortodossa del proprio Paese, arrivando a separarsene in segno di protesta contro le riforme ecclesiastiche introdotte dal Patriarca Nikon. I Vecchi credenti continuarono infatti a esercitare le antiche pratiche della Chiesa ... Atea è un comune spagnolo di 206 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

