Una Casa editrice - Cruciverba

Una casa editrice è una società o un'associazione la cui attività principale consiste nella produzione e distribuzione di libri, periodici o di testi stampati in genere. Oggi l'attività editoriale comporta anche la pubblicazione di opere consultabili attraverso vari tipi di computer (dal PC fisso allo smartphone).

EFFE 2005 - Gruppo Feltrinelli S.p.A, conosciuta come Gruppo Feltrinelli o più semplicemente LaFeltrinelli (reso graficamente come laFeltrinelli), è una holding italiana fondata nel 2005, come fusione della casa editrice Feltrinelli, nata nel 1954 a Milano, e della catena di librerie italiane Librerie Feltrinelli, la prima delle quali ha aperto nel 1957 a Pisa. In seguito la holding ha creato il negozio virtuale lafeltrinelli.it. Le case editrici del Gruppo Feltrinelli nel 2022 costituiscono il quarto polo editoriale italiano in termini di quote di mercato. Nel 2022 la catena Librerie Feltrinelli ha 118 punti vendita sull'intero territorio italiano.