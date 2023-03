In Turchia e in Libano - Cruciverba

Il terremoto in Turchia e Siria del 2023 (2023 Türkiye-Suriye depremleri in turco, 2023 in arabo, µ a-Sa 2023 in greco e in ebraico) è stato un evento calamitoso verificatosi nella notte fra il 5 e il 6 febbraio 2023, principalmente per mezzo di due forti scosse che hanno colpito l'area meridionale della Turchia, nonché le regioni settentrionali della Siria.

Sigle

Influenza aviaria

Information architecture – architettura dell'informazione

– architettura dell'informazione Inseminazione artificiale

Instrumentation amplifier – amplificatore da strumentazione

– amplificatore da strumentazione Intelligenza artificiale

Intel architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64)

architecture – usato dalla Intel nelle sigle dei suoi microprocessori (IA-4, IA-8, IA-16, IA-32 e IA-64) Internet Archive

Astronomia

Ia – tipo di supernova

Codici

IA – codice vettore IATA di Iraqi Airways

ia – codice ISO 639-2 alpha-2 di interlingua

IA – codice ISO 3166-2:US dell'Iowa (Stati Uniti)

Zoologia

Ia – genere di pipistrelli vespertilionidi

Altro