Vi si trovano le corde vocali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trovano le corde vocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LARINGE

Significato/Curiosità : Vi si trovano le corde vocali

La laringe è l'organo del sistema respiratorio in cui si trovano le corde vocali. Si trova nella parte anteriore del collo, appena sotto il punto in cui le vie respiratorie si dividono in trachea ed esofago. Le corde vocali sono pieghe di tessuto all'interno della laringe che vibrano quando l'aria passa attraverso di esse. Questa vibrazione crea il suono che viene modulato dalla laringe e dai tessuti circostanti per produrre la voce umana. La laringe svolge un ruolo fondamentale nel processo della fonazione, consentendo agli esseri umani di parlare, cantare e comunicare attraverso il suono.

Altre risposte alla domanda : Vi si trovano le corde vocali : trovano; corde; vocali; Quelli mediali o interni si trovano sopra la tibia; Vi si trovano La Quebrada e Playa Condesa; Si trovano in guerra direi piano; Si trovano a camminare per strada; Si trovano in cancelleria e nello sport; Ci si trovano l autoscontro e il brucomela; Le corde dei bastimenti; Sollevare con le corde ; Tirato su con corde ; Strumento a corde pizzicate libro dei Salmi; Padre di corde lia; Strumento musicale con quattro corde ; Le vocali del bimbo; Le vocali in seno; Abito senza vocali ; Le vocali degli Slavi; Le vocali in fronte; Le vocali in stampa;

Cerca altre Definizioni