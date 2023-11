Un trattamento freudiano

Analisi – concetto della filosofia

– concetto della filosofia Analisi – in ingegneria del software, una delle fasi del ciclo di vita del software

– in ingegneria del software, una delle fasi del ciclo di vita del software Analisi chimica – concetto della chimica analitica

– concetto della chimica analitica Analisi matematica – ramo della matematica che si occupa delle proprietà che emergono dalla scomposizione infinita di un oggetto denso

– ramo della matematica che si occupa delle proprietà che emergono dalla scomposizione infinita di un oggetto denso Analisi – terapia psicoanalitica

Altri progetti

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «analisi»

Quindi non si adatta alle diverse situazioni, ma resta sempre uguale. ildella nevrosi può risultare complesso per via della sua natura cronica...