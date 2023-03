Tra Ariete e Gemelli - Cruciverba

Il segno zodiacale, o solo segno, sia per l'astrologia occidentale sia per quella indiana (in sanscrito: , rasi), è una delle dodici suddivisioni in parti uguali dello zodiaco.

Guillermo del Toro Gómez (Guadalajara, 9 ottobre 1964) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore messicano.