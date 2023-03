Titolo per reverendi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Titolo per reverendi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DON

Soluzione e Curiosità per: Titolo per reverendi Reverendo è un trattamento di cortesia riservato agli ecclesiastici. Aristocrazia Don (al femminile "Donna") – In Italia, titolo nobiliare riferito ai figli di Principe (dei Principi) o figli di Duca (dei Duchi), e ai loro discendenti in linea maschile. Divenuto in seguito appellativo onorifico che accompagna il nome di un uomo, in Italia si usa particolarmente come titolo riferito ai sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana. Cinema Don – film indiano del 1978

– film indiano del 1978 Don – film indiano del 2006

– film indiano del 2006 Don – film olandese del 2006 Codici DON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dos Lagunas Peten (Guatemala)

DON – codice vettore ICAO di Donair Flying Club

don – codice ISO 639-3 della lingua toura di Papua-Nuova Guinea Geografia Canada Don – affluente del lago Ontario (Canada) Francia Don – comune del Nord

– comune del Nord Don – fiume del dipartimento della Loira Atlantica Italia Don – frazione del comune di Amblar-Don, in provincia di Trento

– frazione del comune di Amblar-Don, in provincia di Trento Don – frazione del comune di Gosaldo, sede comunale, in provincia di Belluno Regno Unito Don – fiume dell'Inghilterra che scorre nel South Yorkshire, nasce nei monti Pennini e dopo aver percorso 112 km verso est si unisce al fiume Ouse

– fiume dell'Inghilterra che scorre nel South Yorkshire, nasce nei monti Pennini e dopo aver percorso 112 km verso est si unisce al fiume Ouse Don – fiume inglese che scorre nel Lancashire

– fiume inglese che scorre nel Lancashire Don – fiume che scorre in Inghilterra nel Tyne and Wear

– fiume che scorre in Inghilterra nel Tyne and Wear Don – fiume della Scozia, che nasce nei monti Grampiani e dopo aver percorso 131 km verso est termina il suo corso nel Mare del Nord a Aberdeen (Regno Unito) Russia Don – fiume della Russia Mitologia Dôn – dea madre della mitologia gallese Persone Stefflon Don (1991) – rapper e cantante britannica di origini giamaicane

(1991) – rapper e cantante britannica di origini giamaicane Tim Don (1978) – triatleta britannico Altro Don – forma diminutiva del nome proprio di persona Donald

– forma diminutiva del nome proprio di persona Donald Don – singolo di Vacca del 2017

– singolo di Vacca del 2017 Don – album di Vacca del 2018

– album di Vacca del 2018 DON – deossinivalenolo, micotossina del gruppo dei tricoteceni

– deossinivalenolo, micotossina del gruppo dei tricoteceni Don – onomatopea che indica il suono della campana

– onomatopea che indica il suono della campana Don – razza equina usata dai cosacchi

– razza equina usata dai cosacchi Classe Don – classe di navi di appoggio sovietiche

– classe di navi di appoggio sovietiche Don – strada federale russa Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Titolo per reverendi : titolo; reverendi; Il titolo di Byron Il titolo di un cult-movie della fantascienza Il titolo del Lama capo del Buddismo del Tibet Difende il titolo dallo sfidante Il titolo del famoso Brummell Un titolo per reverendi Cerca altre Definizioni