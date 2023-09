Tirana ne è la capitale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tirana ne è la capitale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALBANIA

Significato/Curiosita : Tirana ne e la capitale

Guida sull'uso delle fonti. tirana (in albanese: tiranë, pronuncia afi: [ti'an]; localmente detta tirona) è la capitale e maggiore città dell'albania... Stai cercando altri significati, vedi albania (disambigua). coordinate: 41°n 20°e / 41°n 20°e41; 20 l'albanìa (in albanese: shqipëria; storicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

