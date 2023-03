La tipica bevanda spagnola - Cruciverba

Il tinto de verano (letteralmente "vino rosso d'estate") è una bevanda alcolica tipica spagnola, a base di vino rosso e soda, servita fredda con ghiaccio. È una bevanda popolare che nasce in Spagna a metà del XX secolo e che si può facilmente trovare alle verbene o nei bar; come suggerisce il nome, il tinto de verano si beve soprattutto durante l'estate.

La sangria (in spagnolo sangría) è una bevanda alcolica a base di vino, spezie e frutta, originaria della Penisola iberica. Della sangria esistono varie ricette, a seconda delle regioni. Comunemente la sangria viene realizzata con il vino rosso, mentre nella Catalogna viene creata con vini spumante o bianchi (sangria de cava). La sua preparazione e consumo è molto comune in Argentina e in Venezuela.