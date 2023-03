__ time = tempo pieno - Cruciverba

L'Equivalente a tempo pieno (anche unità di lavoro o ULA, in inglese: full-time equivalent o FTE) è un metodo che viene usato frequentemente sia per misurare in maniera univoca il numero degli addetti di un'azienda sia per il loro dimensionamento che in fase di pianificazione del personale.

Editoria

Full – settimanale di fumetti edito nel 1983 dalla Sergio Bonelli Editore

Geografia

Svezia

Full – antico nome del Fyrisån, fiume nella provincia dell'Uppland (Svealand)

Svizzera

Full – frazione di Full-Reuenthal, comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)

Giochi

Full – combinazione del poker

Persone

Stephen Full (1972) – attore e comico statunitense

