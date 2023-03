La telecamera per le videoconferenze Online - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La telecamera per le videoconferenze Online. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : WEBCAM

Soluzione e Curiosità per: La telecamera per le videoconferenze Online Zoom Video Communications (o semplicemente Zoom) è una società di telecomunicazioni con sede a San Jose in California, che fornisce servizi di videotelefonia e chat online attraverso una piattaforma cloud-based con software peer-to-peer. Una webcam (parola composta che unisce "web", abbreviazione di World Wide Web e "cam", camera, telecamera in inglese) è una piccola telecamera utilizzabile solo (o principalmente) come dispositivo di input per un elaboratore. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : La telecamera per le videoconferenze Online : telecamera; videoconferenze; online; Mirino della telecamera Una telecamera ridottissima Un mirino della telecamera Le foto con battuta comica che girano online Giudizio, recensione post acquisto online ing Pubblicare... online Pay : piattaforma per pagare online Un sito di vendita online Cerca altre Definizioni