Tappetino per judoka - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TATAMI

Soluzione e Curiosità per: Tappetino per judoka Il judo ( judo, via della adattabilità) è un'arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale giapponese formalmente nato in Giappone con la fondazione del Kodokan da parte del professor Jigoro Kano, nel 1882. I praticanti di tale disciplina sono denominati judoka ( judoka). Il tatami () è una tradizionale pavimentazione interna giapponese composta da pannelli rettangolari modulari, costruiti con un telaio di legno o altri materiali rivestito da paglia intrecciata e pressata. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

