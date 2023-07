Tanti sono i birilli del bowling - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tanti sono i birilli del bowling. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DIECI

Significato/Curiosità : Tanti sono i birilli del bowling

Il bowling, o gioco dei dieci birilli, è uno sport praticato in tutto il mondo, divertente e appassionante per giocatori di tutte le età. L'obiettivo principale è quello di colpire con una palla pesante dieci birilli disposti in una formazione triangolare all'estremità di una lunga pista. Ogni giocatore ha due tentativi per abbattere tutti i birilli, guadagnando punti in base al numero di birilli abbattuti. Il bowling richiede una combinazione di precisione, potenza e strategia, rendendo ogni partita unica ed emozionante. È un'attività sociale, ideale per trascorrere del tempo con amici e familiari, e può essere praticato sia a livello amatoriale che competitivo.

