Le tagliatelle in brodo della cucina asiatica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le tagliatelle in brodo della cucina asiatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RAMEN

Soluzione e Curiosità per: Le tagliatelle in brodo della cucina asiatica Le tagliatelle sono una pasta all'uovo tipica dell'Emilia e della Romagna e diffuse nella cucina tradizionale del Centro e Nord Italia. Il loro nome deriva dal verbo "tagliare", dato che tradizionalmente si ottengono stendendo la pasta in sfoglia sottile e tagliandola, dopo averla arrotolata. Il ramen ( ramen, pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[äme]) è un tipico piatto giapponese a base di spaghetti di frumento serviti in brodo di carne e/o pesce, spesso insaporito con salsa di soia o miso e con guarnizioni come maiale affettato ( chashu), alghe marine secche ( nori), kamaboko, negi e a volte mais. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 marzo 2023

