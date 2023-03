La Svizzera con Bellinzona - Cruciverba

Bellinzona (latino Bilitio o accusativo Bilitionem, 1218 Bilizone, XIV sec. Birinzone e Berinzone, XV sec. Birinzona anche Berinzona, XVI sec. Belinzone o Berinzone Fine XVI secolo Belanzano (Galleria delle mappe Musei Vaticani) o Bellinzone, XVII sec. Belizona e Belinzona, in dialetto ticinese Belinzona, ma anche Brenzona o Borg, in tedesco Bellenz o Bellentz [desueto], in francese Bellinzone, in romancio Blizuna) è un comune svizzero del ...

Italiana – album di Mina

– album di Mina Sinfonia Italiana – di Felix Mendelssohn del 1833

– di Felix Mendelssohn del 1833 Italiana – brano musicale di Severina Vuckovic e Ana Bebic

– brano musicale di Severina Vuckovic e Ana Bebic Italiana – singolo di J-Ax e Fedez del 2018

– singolo di J-Ax e Fedez del 2018 L'Italiana – quadro di Vincent van Gogh

– quadro di Vincent van Gogh Italiana 5 birilli – gioco del biliardo

– gioco del biliardo Dama italiana – gioco da tavolo

– gioco da tavolo Partita italiana – apertura nel gioco degli scacchi

– apertura nel gioco degli scacchi Lingua italiana – lingua romanza

