Svetta... in centro - Cruciverba

Sigle

Eastern Time Zone , fuso orario di diverse aree del mondo

, fuso orario di diverse aree del mondo Ephemeris time – Tempo effemeride, scala di tempo

– Tempo effemeride, scala di tempo External Tank – Serbatoio esterno dello Space Shuttle

– Serbatoio esterno dello Space Shuttle Extra Time

Extraterrestre

Effetto termico del cibo – un processo metabolico

Cinema

E.T. l'extra-terrestre (E.T.) – film di fantascienza del 1982 diretto da Steven Spielberg

Musica

E.T. – Singolo discografico di Katy Perry del 2011

Codici

ET – codice vettore IATA di Ethiopian Airlines

et – codice ISO 639 alpha-2 della lingua estone

ET – codice ISO 3166-1 alpha 2 dell'Etiopia

Informatica

.et – dominio di primo livello dell'Etiopia

Logica

Et – nome latino della congiunzione logica

Altro

et – parola in lingua latina ed in lingua francese che significa e

ET – sigla automobilistica internazionale dell'Egitto

ET – simbolo dell'exatesla

ET – targa automobilistica dell'esercito spagnolo ( Ejército Tierra )

) ET – acronimo di Einstein Telescope

